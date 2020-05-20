Зеленский дает пресс-конференцию по итогам года у власти: что нужно знать

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На ней президент отчитывается о том, что удалось сделать за год работы на должности.

Встреча президента с журналистами назначена на 10:30 в Мариинском парке.

О том, что такая встреча Зеленского с представителями СМИ состоится, стало известно четыре дня назад. В частности, об этом заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине.

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Транслировать пресс-конференцию будет Офис президента на своей странице в Facebook. Также прямой эфир покажет телеканал "Украина 24".

В связи с карантинными мероприятиями из-за эпидемии коронавируса количество представителей средств массовой информации на пресс-конференции будет ограничено. От одного СМИ может быть один журналист и один фотограф (видеооператор).

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Новости "Сегодня" ведут онлайн видео- и текстовую трансляцию пресс-конференции и публикуют главные тезисы, а также ответы президента на вопросы журналистов.

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Как сообщали новости "Сегодня", последняя большая встреча президента с журналистами прошла в форме 14-часового марафона. 10 октября 2019 года она проходила в одном из заведений общественного питания Киева, на которой он пообщался с около 300 журналистами. Читайте о главных подробностях того пресс-марафона Зеленского.

Напомним, 20 мая 2019 года Зеленский в Верховной Раде принял присягу на должности президента Украины. В свою очередь мы недавно писали, что удалось сделать Зеленскому за год президентства. Также смотрите фильм "Год президента Зеленского".

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