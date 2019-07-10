"Неудачное заигрывание с врагом": Украины подали Зеленскому петицию о проведении парада на День Независимости

ПЕтицию уже зарегистрировали на сайте Главы государства

Фото: president.gov.ua

Петицию с требованием к Президенту Владимиру Зеленскому провести военный парад ко Дню Независимости Украины, 24 августа, зарегистрировали на сайте Главы государства.

"Во время продолжающейся военной агрессии со стороны Российской Федерации, украинские воины, Вооруженные Силы, Национальная Гвардия, другие вооруженные формирования, добровольцы, ветераны, волонтеры, семьи погибших, пленных и все, кто прилагает усилия для обороны нашей земли от захватчиков, заслуживают внимания и уважения", – говорится в тексте петиции авторства Мирона Дмитрика от 9 июля.

Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости Украинского Войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".

"Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции", – говорится в петиции.

"Прошу Президента Украины В.Зеленского не прислушиваться к бестолковым советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа 2019 года", – резюмировал автор.

Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали уже 699 человек с 25 тысяч необходимых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Напомним, ранее военные эксперты отмечали, что военный парад в Киеве необходим, чтобы послать России сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак российской армии.

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