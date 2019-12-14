Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Вместе с президентом был председатель Верховной Рады и премьер-министр

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания", - говорится в сообщении.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что границы 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, пределы зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются. Определить, какие участки зоны отчуждения могут быть пригодными для жизни взялись украинские ученые совместно с японскими.

Кроме этого, с начала года чернобыльскую зону отчуждения, которая была признана одним из самых популярных туристических объектов мира , посетили более 107 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

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