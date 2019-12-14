Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря, 10:40

Вместе с президентом был председатель Верховной Рады и премьер-министр

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания", - говорится в сообщении.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что границы 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, пределы зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются. Определить, какие участки зоны отчуждения могут быть пригодными для жизни взялись украинские ученые совместно с японскими.

В тренде
Не по-зимнему тепло и дожди: синоптики дали прогноз на 14 декабря

Кроме этого, с начала года чернобыльскую зону отчуждения, которая была признана одним из самых популярных туристических объектов мира , посетили более 107 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ЧАЭС Владимир Зеленский почтили память

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
"Страшно" неприятная погода в пятницу 13-го: синоптик дала прогнозУкраина
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видео
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видеоХарьков
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
В России сняли с эфира сериал
В России сняли с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским: у Путина отреагировалиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...