Зеленский подписал указ о предотвращении пожарной опасности: о чем говорится в документе

/ Фото: president.gov.ua

Во вторник, 24 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ №948 / 2019 "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

Об этом сообщает пресс служба главы государства.

Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары.

В частности, согласно указу, Кабинет министров должен безотлагательно обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований (правил) пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Также должна быть ужесточена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Реклама

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также – по явно ложный вызов специальных служб, недопущения должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, должно быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной приостановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения требований (правил) пожарной безопасности, создающего угрозу жизни и здоровью людей и т.п..

Согласно указу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т.д.), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками (балансодержателями) водопроводных сетей.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

Отдельно отмечена необходимость улучшения материальной и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких работников.

Также должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) добровольной пожарной охраны.

Напомним, при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек, еще более 30 – пострадали.

Как оказалось, системы предупреждения о пожаре не сработали, а пожарные не имели оборудования и техники, необходимых для спасения людей при масштабных возгораниях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама