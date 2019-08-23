Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Украина празднует День флага: онлайн-трансляция

23 августа, 08:56

День Независимости и День государственного флага "Сегодня" отметят рекордом

В пятницу, 23 августа, в День государственного флага Украины в Киеве на Софийской площади проходит торжественная церемония поднятия флага, символа государственности нашей страны. В церемонии принимает участие президент Владимир Зеленский.

Праздничная церемония началась в 9 утра на Софийской площади в Киеве.

Все подробности смотрите в спецвыпуске "Сегодня":

Реклама

Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

В тренде
Все банально: эксперт объяснил, зачем Трампу Гренландия
Дональд Трамп

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Сегодня рекорд флаг День Независимости Зеленский софиевская площадь Владимир Зеленский День флага День Независимости 2019

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар резко обвалился на межбанке
Доллар резко обвалился на межбанкеФинансы
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИ
Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИУкраина
"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видеоFun
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы

Новости партнеров

Loading...