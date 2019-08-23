Украина празднует День флага: онлайн-трансляция

День Независимости и День государственного флага "Сегодня" отметят рекордом

В пятницу, 23 августа, в День государственного флага Украины в Киеве на Софийской площади проходит торжественная церемония поднятия флага, символа государственности нашей страны. В церемонии принимает участие президент Владимир Зеленский.

Праздничная церемония началась в 9 утра на Софийской площади в Киеве.

Все подробности смотрите в спецвыпуске "Сегодня":

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Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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