Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" почти 700 украинкам

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Известно, что глава государства подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечены 678 украинских женщин", – говорится в сообщении.

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Почетное звание получили матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева.

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Также званием "Мать-героиня" отмечены 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровенской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.

Напомним, глава страны поздравил женщин с Днем матери и опубликовал свои семейные фото.

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Кроме того,в соцсетях украинцы начали массово публиковать фотографии с мамами. Также дети женщин-полицейских, патрульных, дипломатов на видео рассказали о жизни их матерей и поблагодарили их в этот праздник.

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