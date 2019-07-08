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Зеленский уволил глав четырех РГА во Львовской и Донецкой областях

8 июля, 23:18

Распоряжением Зеленского уволен глава Марьинской райгосадминистрации в Донецкой области Владимир Мороз

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей четырех районных государственных администраций во Львовской и Донецких областях. Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

Увольнения связаны с истечением срока полномочий предыдущего президента.

Так, распоряжениями главы государства уволены председатель Марьинской райгосадминистрации Донецкой области Владимир Мороз.

Во Львовской области уволены главы Городоцкой райгосадминистрации Владимир Ременяк, Мостисской райгосадминистрации Степан Буняк, Самборской райгосадминистрации Николай Фрей.

Напомним, что ранее по итогам саммита Зеленский назвал дипломатию единственной возможностью завершить войну на Донбассе.

Мы также писали, что на саммите Украина-ЕС 8 июля были подписаны договора о финансировании пяти проектов: поддержке реформ и евроинтеграции Украины, гражданского общества и культуры, проектов "U-LEAD" и "Антикоррупционная инициатива", а также программы поддержки ЕС для востока Украины.

Саммит Украина – Европейский Союз является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег увольнение, Зеленский, рга, глава, Донецкая область, Львовская область

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