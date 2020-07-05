Зеленский в Одессе раздал награды ко Дню ВМСУ (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Одессе, в воскресенье, 5 июля, принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню Военно-морских сил Украины и наградил военных.

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В ходе торжественной церемонии Зеленский заявил, что одной из главных задач в Украине является соцобеспечение военных моряков и членов их семей. Также он сообщил, что моряки сегодня получат более 70 квартир. Среди них также есть украинские военнослужащие из Крыма, который был аннексирован РФ в 2014 году.

"Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности", - заявил Зеленский.

Кроме того, он посмертно наградил званиями Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" преподавателя Одесского экономического колледжа Анну Бортюк, а также командира отряда ГСЧС Сергея Шатохина, которые погибли при спасении людей во время пожара на Троицкой.

Также в море при участии Зеленского почтили память погибших воинов:

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Отметим, что глава государства примет морской парад, о репетиции которого писали "Сегодня". В параде будут участвовать корабли и катерный состав Военно-морских сил Украины, Морской охраны Госпогранслужбы и КП "Морская поисково-спасательная служба". Всего — около двух десятков единиц, например, флагман ВМСУ фрегат F130 "Гетман Сагайдачный".

Напомним, что накануне Зеленский в Одессе осмотрел место крушения танкера "Делфи", который затонул у городского пляжа, и потребовал как можно скорее убрать судно.

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