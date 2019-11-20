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Зеленский встречает корабли, Милованов презентует систему учета земли, НАТО проводит совет министров: топ-темы дня

20 ноября, 09:51

Среда, 20 ноября, будет очень насыщенной на события в политической жизни Украины и мира

/ Фото: Pixabay

В среду, 20 ноября, сразу несколько важных тем социально-политической и экономической жизни Украины получат свое развитие и будут освещаться в СМИ.

Президент Владимир Зеленский откроет мост на КПВВ в Станице Луганской и пообщается с жителями прифронтового поселка. А затем отправится в Очаков встречать украинские корабли, которые возвращаются из российского плена.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков находится с рабочей поездкой в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В Днепре посетит аэропорт, ГП КБ "Южное" им. М.К. Янгеля и областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова. Программой предусмотрено общение с коллективами ОАО "Запорожский завод тяжелого краностроения" и Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник".

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Под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится открытое заседание правительства, посвященное вопросам европейской интеграции.

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Министр развития экономики Тимофей Милованов презентует проект спутниковой классификации всех посевов в Украине, в том числе на незарегистрированных в Государственном земельном кадастре землях.

В Болгарии стартует 54-я Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, а в Брюсселе состоятся заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

О том, какими были итоги вторника, 19 ноября, читайте в аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

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президент министр НАТО СМИ корабли Очаков Владимир Зеленский ассамблея Тимофей Милованов КПВВ

Источник: Сегодня

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