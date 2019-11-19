Зеленский и Тимошенко обменялись "любезностями", в Киев приехал премьер Чехии: итоги дня

Гривня немного просела по отношению к доллару, а Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Общество

14 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский "потроллил" заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о том, что она предлагала президентской команде назначить ее людей на определенные должности, однако в результате ушла в оппозицию. Глава государства подчеркнул, что Тимошенко хотела "сладенькие" должности. В ответ она указала на неприемлемый тон Зеленского и добавила: "Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино".

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года. Об этом сказал министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.

Прокуратура прекратит проводить с 20 ноября любые досудебные расследования, однако продолжит осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия. Все незавершенные расследования передаются в ГБР, НАБУ, СБУ.

Для 128 тыс. женщин на общую сумму 3,8 млрд грн Фонд социального страхования за январь-октябрь принял заявления-расчеты на финансирование пособия по беременности и родам. Средний размер пособия в январе-октябре составил 246 грн в день, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Читайте также: Сколько регионов Украины полностью подключены к отоплению: опубликована карта

Увеличилось на 25,2% количество ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1004. В результате этих ДТП 1,36 тыс. человек получили травмы, 78 – погибли. В 2018 году количество погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составило 87 человек.

Только 299 депутатов из 423 посетили все семь заседаний Верховной Рады в ноябре. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Реклама

20 ноября добавятся 57 контролируемых участков на автодорогах. Об этом сообщили в Патрульной полиции. Всего на дорогах будет работать 115 приборов TruCAM, а измеряться скорость будет на 186 участках. С начала использования приборов (октябрь 2018 года) привлечены к ответственности 350 000 нарушителей.

Работали 441 тысяча учителей и обучались 4,04 млн детей в школах Украины в 2018-2019 учебном году. Об этом сообщил Госстат. В среднем, на одного учителя приходилось по девять учеников. При этом, например, во Франции и Швеции на одного педагога приходится 13 школьников, а в среднем по ЕС – 12.

Начался процесс выдвижения кандидатов для участия в местных выборах, которые должны состояться 22 декабря. Эти выборы состоятся в 86 объединенных территориальных общинах в 21 области Украины.

Экономика

Ослабил на 6 копеек до 24,20 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 ноября.

В тренде Арест или свобода: суд принял решение по Ляшко

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году c 3,4% до 3,6%.

В Киеве проходит Украинско-чешский бизнес-форум. На нем выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, находящийся в Украине с официальным визитом. В частности, он осудил российскую агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крыма.

Читайте также: Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)

Реклама

Возросли на 7,8% цены на строительно-монтажные работы в январе-сентябре в годовом выражении. Они выросли во всех сегментах строительства: в жилом – на 9,8%, в нежилом – 6,6%, в инженерном – 7%.

Украина накопила значительные запасы природного газа в подземных хранилищах и угля на складах теплоэлектростанций, которые позволят пройти зиму даже в случае прекращения транзита газа с 1 января, сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

Аэропорт "Борисполь" занял второе место по итогам 3-го квартала и сентября 2019 года в рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe по динамике прироста пассажиропотока среди аэропортов на 10-25 млн пассажиров в год. Он показал рост на 27,6% в сентябре и на 25,8% в третьем квартале. "Борисполь" уступил только аэропорту Милана (33,5% и 26,2% соответственно). В топ-5 рейтинга по динамике роста пассажиропотока среди аэропортов не менее 5 млн пассажиров в год попал аэропорт "Харьков".

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 20 патрульных катеров для усиления системы морской охраны и безопасности границ. Договор предполагает 25% локализации производства. Стоимость сделки – 136 млн евро. 15% будет уплачено сразу из государственного бюджета, а 85% – это специальный кредит французского казначейства. Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Мир

19 граждан Украины были задержаны на сегодняшний день на территории Польши по запросам РФ в Интерпол. Об этом сообщили в МИД Украины.

В апреле 2020 года главой автопроизводителя Audi станет Маркус Дюсманн, который в прошлом отвечал за разработку новых моторов для BMW и Mercedes-Benz.

В 2020 году мировая экономика будет расти медленно, считает международное рейтинговое агентство Moody's. Основными рисками для глобальной экономики останутся внешнеторговые противоречия, в частности торговая война Китая и США, и меры протекционизма. В 2019 году зафиксирован самый медленный рост со времен рецессии 2009 года.

Компания Apple запретила в App Store 181 мобильное приложение, поощряющее вейпинг. Будут удалены приложения, которые контролируют температуру и подсветку вейпов, соцсети и игры, связанные с вейпингом. Ранее Apple также запретила приложения, которые рекламируют электронные сигареты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама