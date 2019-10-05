Зенитные ракетные войска ВСУ начали учения с боевой стрельбой: фото

Главной особенностью учений является то, что подразделения будут применять мобильный командный пункт "Ореанда".

В подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил.

Как отмечается, главной особенностью нынешних учений является то, что подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

"Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение", – сказал начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных сил ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

Реклама

Итоговые учения проводятся в четыре этапа. Сейчас идет первый. Он начался с воздушного командования "Центр". Затем к учениям подключилось командование "Восток". Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

В командовании отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом. В частности, привлекается больше вооружений, больше личного состава, проведут более пусков ракет. Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и будут сбивать воздушные цели одновременно два зенитных ракетных полка С-300П и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы С-125".

К учениям зенитных ракетных войск также привлекается авиация. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. Радиотехнические войска будут осуществлять разведку и распознавания целей. А роль мишеней будут выполнять БпЛА ВР-3 "Рейс".

Ранее сообщалось, что украинцы разгромили противника на учениях НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама