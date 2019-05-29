Жара до +31, но и непогода не отступает: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Лето уже совсем близко, но дожди не хотят покидать территорию Украины, особенно достается западным областям

Фото: Сегодня

Пока град терзает Калуш на Прикарпатье, погода в западных областях и не думает налаживаться. А вот в других областях жара до +31 и солнце. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Дожди зальют весь запад страны и даже немного центр (Винницкую и Житомирскую области). Из-за обильных осадков и температура воздуха будет довольно низко в сравнении с другими регионами – "всего" от 19 до 23 градусов.

В центральных, северных и южных областях жара и без осадков. Температура воздуха 26-29 градусов.

Жарче всего сегодня будет в восточных областях. Там синоптики обещают солнечную погоду и до +31.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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