Жара до +32, дожди и град: синоптик уточнила прогноз погоды

Наталия Диденко отмечает, что погода в пятницу в Украине будет нестабильной

/ Фото: Pixabay

Завтра в Украине ожидаются дожди на западе и севере страны, местами может выпасть град, а вот жаркая погода продолжит удерживаться на всей территории страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погода в пятницу в Украине будет нестабильной.

"На западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца. Но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может вызвать локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье. Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается 25-29 градусов, разве что на Закарпатье все же до +30 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячо – 26-32 градуса", – написала Диденко.

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В то же время в Киеве в пятницу ожидается 27 градусов, а кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечером.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в двух областях. В частности, в Волынской области без электроснабжения остались 12 населенных пунктов, в Житомирской – 4.

Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

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