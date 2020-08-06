Українська
$ 27,7
32,9
  1. Последние новости Украины

Жара до +35 и палящее солнце: синоптики предупредили об опасной погоде 6 августа

6 августа, 07:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На всей территории страны будет преимущественно солнечно

Сегодня, 6 августа, украинцам стоит быть осторожными на улице, ведь синоптики прогнозируют жару. Температура воздуха в некоторых областях будет достигать 35 градусов.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны ожидается жара 27-30 градусов. В остальных областях температуры ниже 30 практически не будет: в среднем, согласно прогнозу, 32-33 градуса.

На всей территории Украины днем будет солнечно и без осадков. Ветер ожидается 5-10 м/с.

В тренде
В Украине прочно осел циклон: где ждать адской жары до +35
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. В ближайшие дни, 6-7 августа, часть областей будут в зоне риска.

Также синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала было похолодание, затем снова вернулась жара, и такие температурные качели ожидаются до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода жара прогноз погоды Укргидрометцентр погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
Появились новые данные по коронавирусу в Украине: более 1000 зараженных за сутки
Появились новые данные по коронавирусу в Украине: более 1000 зараженных за суткиУкраина
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять летЭкономика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять