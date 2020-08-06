Жара до +35 и палящее солнце: синоптики предупредили об опасной погоде 6 августа

На всей территории страны будет преимущественно солнечно

Сегодня, 6 августа, украинцам стоит быть осторожными на улице, ведь синоптики прогнозируют жару. Температура воздуха в некоторых областях будет достигать 35 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны ожидается жара 27-30 градусов. В остальных областях температуры ниже 30 практически не будет: в среднем, согласно прогнозу, 32-33 градуса.

На всей территории Украины днем будет солнечно и без осадков. Ветер ожидается 5-10 м/с.

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Как сообщали новости "Сегодня", спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. В ближайшие дни, 6-7 августа, часть областей будут в зоне риска.

Также синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала было похолодание, затем снова вернулась жара, и такие температурные качели ожидаются до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

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