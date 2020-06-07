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Жара и грозы: как изменится погода в Украине в начале недели (карта)

7 июня, 13:38

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла

В Украину приходит по-настоящему летняя погода. Чего ждать украинцам в начале недели – рассказали в Украинском гидрометцентре.

8 июня. В понедельник в большинстве областей будет сухо и жарко. Кратковременный дождь и грозы синоптики прогнозируют только в западных областях.

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Температура в западных областях установится на уровне 22-26 градусов тепла. На остальной территории будет еще жарче – тут ожидаются 27-32 градусов тепла. Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

9 июня. Во вторник в Украине будет переменно облачно. Небольшие кратковременные грозовые дожди ожидаются в западных и Житомирской областях. В остальных регионах осадков не будет.

Температура в западных областях установится на уровне 22-27 градусов тепла. На остальной территории будет еще жарче – тут ожидаются 28-33 градуса тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. Кроме того, местами на запад обрушатся порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В тренде
Жара и грозы: как изменится погода в Украине в начале недели (карта)

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Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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