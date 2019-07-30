Жару даже грозы не остудят: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Пока синоптики бьют тревогу из-за глобальной жары, Украину сегодня зальют дожди с грозами, но все еще будет высокая температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях везде дожди с грозами, а температура воздуха 26-28 градусов, на Закарпатье до +32.
В центре и на востоке 26-29 градусов и тоже мокро. В Киеве на пару градусов "прохладней" – 25-27 градусов и тоже гроза.
На севере сегодня будет самая низкая температура – 25-27 градусов, а на юге самая высокая – там настоящий зной до 32 градусов, в Одесской области до +33. Там также везде дожди.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем на днях ураган оставил без воды курортную Кирилловку. Поселок был обезвожен почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало. Смотрите видео последствий непогоды:
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