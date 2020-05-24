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  1. Последние новости Украины

Ждите гроз: синоптики предупредили об изменениях погоды в ближайшие дни

24 мая, 09:55

Татьяна Очеретяна

В Украине пройдут дожди

Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Украине. Карты опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 24 мая, на западе страны, а также в Винницкой, Житомирской и Одесской областях пройдут дожди. Более прохладная погода будет также на западе: там температура воздуха составит в среднем 12-16 градусов. На остальной территории будет теплее – 13-18 градусов и переменная облачность.

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В понедельник, 25 мая, дожди пройдут и в центральной, южной и северной части страны. Сухо будет только на востоке. Более того, в Полтавской и Сумской областях пройдут дожди с грозами. В то же время температура воздуха поднимется – на всей территории Украины ожидается 14-18 градусов тепла.

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Фото: Reuters/Marijan Murat

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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