"Жесткий сигнал": Украину грозились лишить любой помощи США

Предоставление помощи зависело, в первую очередь, от расследования в отношении Байдена

США продолжит оказывать Украине военную поддержку. Фото ОПЕНГРАФ.

Американский бизнесмен и помощник адвоката президента США Лев Парнас заявил, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам "очень жесткий сигнал" о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не начнет расследования в отношении Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", – сказал он.

Парнас рассказал, что он встречался с главным помощником Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов".

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Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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