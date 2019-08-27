Жилье для копов и спасателей: более 500 семей получили квартиры в лизинг

Более 500 семей сотрудников Министерства внутренних дел – полицейских и спасателей – получили новое жилье с существенными скидками. Таковы результаты четырех месяцев работы программы МВД по обеспечению жильем сотрудников.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, добавив, что до конца этого года счастливых владельцев жилья станет еще как минимум на тысячу больше.

"Если человек имеет выслугу до пяти лет – получает 10 процентов скидки от суммы лизинга. От пяти до 10 – 20% скидки. От 10 до 15 лет – 30 процентов. А если полицейский или спасатель женат и у него есть ребенок – дополнительно получает от государства пять процентов, а если двое детей – 10 процентов", – объяснил Аваков.

"Мы за два месяца получили ключи от трехкомнатной квартиры. Я на сегодняшний день уверен в будущем своих детей. Мне приятно за нашу службу, которая, благодаря таким программам, процветает", – поделился эмоциями Игорь Сас, главный специалист отдела гражданской защиты ГСЧС в Ровенской области.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%.

Комментируя резонансные случаи смертей украинцев с участием полицейских , министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратур, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить".

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