Житель Хмельницкой области устроил пьяное ДТП: у детей серьезные травмы

Мальчик находится в реанимации на искусственной вентиляции легких с переломом черепа

/ Фото: Нацполиция

На днях в селе Каменка Каменец-Подольского района Хмельницкой области в ДТП пострадало двое детей. Водитель мотоблока находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации полицейских, "Драгер" показал 1,8 промилле.

Полицейские установили, что 44-летний житель села Лисогорка, управляя мотоблоком, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате двое его пассажиров – 11-летняя девочка и пятилетний мальчик получили серьезные травмы.

Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в травматологическое отделение Каменец-Подольской городской больницы. Мальчик находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом затылочно-теменной области черепа.

По данному факту открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Напомним, недавно в Черновицкой области столкнулись легковушка и квадроцикл, которым управлял восьмилетний ребенок. Мальчик погиб.

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