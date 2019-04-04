Жители Черновцов сняли на видео, как "дорожники" вместо ремонта катаются на тачках

Месяц назад работники этого же подрядчика уже становились звездами социальных сетей

Жители Черновцов сняли на видео, как "дорожники" вместо ремонта катаются на тачках 2019-04-04T08:20:00+03:00 Украина Месяц назад работники этого же подрядчика уже становились звездами социальных сетей

Жители Черновцов сняли на видео, как в городе ремонтируют одну из главных дорог. Рабочие играют и катают друг друга на строительных тачках. Месяц назад работники этого же подрядчика уже становились звездами социальных сетей. На проспекте Независимости, они лопатами исчерпывали воду из луж и вливали ее в дорожные пластиковые конусы.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал интернет-портал, который позволяет следить за финансированием строительства и ремонта дорог.

Портал отображает, как тратятся бюджетные деньги на ремонт дорог по областям, какие тендеры объявляются и т.д..В частности, открыта такая информация:

ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения;

средства, потраченные на безопасность движения;

тендеры, которые были объявлены и проведены в областях;

средства, которые фактически были потрачены заказчиками.

Напомним, в 2018 году на украинские дороги потратили более 35 млрд грн. В 2019 всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины Однако большая часть дорог (около 95%) остается в неудовлетворительном состоянии. При этом 40% — требуют полного восстановления.

Специалисты напомнили, что каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора. Из них 0,16 евро направляются в Дорожный фонд, откуда 35% идут на местные дороги, 60% — на трассы государственного и международного значения, 5% — на финансирование безопасности движения. При этом "Укравтодор" отвечает только за дороги государственного и международного значения.

Ранее мы также рассказывали о том, как украинские водители попадают в ДТП из-за ям на дорогах:

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