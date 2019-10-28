Эксперты "Контролера" проверили Черкассы

Команда проекта о резонансных социальных проблемах "Контролер" на телеканале "Украина" посетила Черкассы с проверкой и правовыми консультациями. Ведущий программы Ярослав Куц изучил основные проблемы горожан и показал эффективные пути их решения.
Телеканал "Украина" обустроил специальную зону в ТРЦ "DEPO't center", где жители Черкасс могли рассказать профессиональным юристам о своих проблемах и получить качественные правовые советы по их решению.
Так, горожан беспокоят проблемы работы коммунальных предприятий, незаконного строительства, земельных вопросов и здравоохранения. Однако самой распространенной проблемой оказались преступные схемы чиновников. С этим вопросом к Ярославу Куцу обратилась треть посетителей.
"Поездка и встреча с нашими зрителями в Черкассах была немного похожа на марафон. Ведь мы беспрерывно консультировали с 11 до 16 часов! И это с учетом того, что в ходе консультаций выяснилось, что треть посетителей пришла с одной и той же проблемой. Думаю, что уже скоро в нашей программе зрители узнают о ней", – рассказал ведущий.
По словам Ярослава Куца, "информация получена от жителей Черкасс, лично меня шокировала!"
"Таких вещей, которые делает местная власть в Черкассах я еще нигде не встречал. Поэтому следите за новыми выпусками программы "Контролер". С другой стороны, были и "стандартные" проблемы, направления по решению которых мы озвучили людям и подсказали, как двигаться дальше. В целом было душевно, иногда остро, иногда весело, и самое главное – открыто! Ждите нас в следующих городах", – заявил он.
"Я довольна тем, что к нам в Черкассы приехал такой эффективный проект как "Контролер". И очень благодарна организаторам этого действа, команде проекта за хорошее отношение к людям. Здесь мы поняли, с какой тактичностью к нам относились, дали действительно качественные юридические консультации и подробно рассказали, как нам действовать дальше в наших делах", – поделилась впечатлениями жительница Черкасс, Галина Гавриловна.
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Напомним, что в прошлом месяце "Контролер" встретился с жителями Чернигова. Ведущий Ярослав Куц рассказал горожанам, как действовать в случаях игнорирования органами местной власти обращений граждан, при проблемах с кредиторами и в решении земельных вопросов.
Некоторые обращения граждан команда "Контролера" приняла в работу и уже сейчас решается проблема нелегального строительства в жилом доме, где бывший председатель ОСМД перекрыл тягу в воздуховоде всего дома.
"Контролер" – проект канала "Украина" о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе "Контролер" ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве – переложить ответственность на другого.
Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.
Смотрите программу "Контролер" каждый вторник в 23:30 на канале "Украина".
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Также сообщалось, что "Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа.
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