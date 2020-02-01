Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Зима не сдается: в Украину вернутся трескучие морозы

1 февраля, 12:45

Украинцев ожидают морозы, но не во всех регионах

/ Фото: Pixabay

Прогнозы синоптиков на первую неделю февраля предупреждают украинцев о серьезных морозах в некоторых регионах, несмотря на рекорды тепла, уже побитые этой зимой.

Так, по данным сайта Gismeteo, в первой декаде месяца ожидается до 13 градусов мороза в ночное время в Днепре и Запорожье. В других регионах также ожидается похолодание, хотя и не такое значительное.

Реклама

Так, например, в Харькове, Кропивницком и Ивано-Франковске на 6-9 февраля синоптики ожидают до -9 градусов ночью, хотя днем столбики термометров будут подниматься до 1-2 градусов мороза.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": о вирусе без границ, SMS-увольнении и электронной переписи (полное видео)

Между тем, для жителей Киева на ближайшее время стоит готовиться к осадкам и небольшому похолоданию – на 5-7 февраля в столице ночью температура опустится до 3-6 градусов мороза, а днем будет колебаться в районе 0.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Зато в других странах погода разошлась не на шутку. О том, как "взбесилась" стихия в мире, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Харьков погода Днепр похолодание Запорожье Ивано-Франковск морозы Кропивницкий

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Пенсия в Украине: сколько будете получать, если не откладывать самому
Пенсия в Украине: сколько будете получать, если не откладывать самомуЭкономика
В
В "Борисполе" рассказали, что будут делать, если на борту из Китая найдут коронавирусДругие новости
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный моментПолитика
Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремя
Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремяЭкономика
Топ-чиновникам придумали новую формулу начисления зарплаты: когда ее огласят
Топ-чиновникам придумали новую формулу начисления зарплаты: когда ее огласятЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...