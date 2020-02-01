Зима не сдается: в Украину вернутся трескучие морозы

Украинцев ожидают морозы, но не во всех регионах

/ Фото: Pixabay

Прогнозы синоптиков на первую неделю февраля предупреждают украинцев о серьезных морозах в некоторых регионах, несмотря на рекорды тепла, уже побитые этой зимой.

Так, по данным сайта Gismeteo, в первой декаде месяца ожидается до 13 градусов мороза в ночное время в Днепре и Запорожье. В других регионах также ожидается похолодание, хотя и не такое значительное.

Реклама

Так, например, в Харькове, Кропивницком и Ивано-Франковске на 6-9 февраля синоптики ожидают до -9 градусов ночью, хотя днем столбики термометров будут подниматься до 1-2 градусов мороза.

Между тем, для жителей Киева на ближайшее время стоит готовиться к осадкам и небольшому похолоданию – на 5-7 февраля в столице ночью температура опустится до 3-6 градусов мороза, а днем будет колебаться в районе 0.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Зато в других странах погода разошлась не на шутку. О том, как "взбесилась" стихия в мире, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама