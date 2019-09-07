Зонтики не нужны: синоптики рассказали, какой будет погода в субботу

Сегодня в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет достигать от 22 до 30 градусов по Цельсию. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Прохладнее всего ожидается на западе Украины – температура воздуха будет колебаться от 22 до 25 градусов. Но осадков и пасмурной погоды синоптики не прогнозируют.
В центре и на севере страны температура воздуха будет немного выше – от 23 до 30 градусов по Цельсию. Также будет солнечно и без осадков.
В то же время в столице страны будет пасмурно, но без осадков, а температура будет колебаться от 24 до 26 градусов.
Самую жаркую погоду ожидают на юге Украины – от 25 до 30 градусов по Цельсию.
Скорость ветра во всех областях прогнозируют 5-10 м/с.
Ранее мы писали, что синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.
Кроме этого, напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов . Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.
Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:
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