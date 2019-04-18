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Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Сегодня, 16:12

Некоторые пропагандистские каналы Кремля решили включить трансляцию встречи с переводом на русский

Фото: AFP

Российские пропагандистские телеканалы планируют транслировать дебаты участников второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля.

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Как уже сообщила главный редактор "главной пропагандистской машины" Кремля Russia Today Маргарита Симоньян, встреча кандидатов в переводе на русский язык будет транслироваться на сайте RT Russia и на канале видеоагентства Ruptly в YouTube, которое входит в состав RT.

Ссылаясь на источники, российские СМИ пишут, что транслировать дебаты собирается и другой пропагандистский канал Кремля – "Россия 24".

"Большой спецэфир и прямую трансляцию дебатов с переводом" также анонсировала на телеканале "Дождь" его исполнительный продюсер Светлана Гуляева.

В то же время, не уточняется, о каких именно дебатах идет речь – в студии Общественного телевидения либо на НСК "Олимпийский".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил намерение смотреть дебаты украинских кандидатов в президенты. При этом он не смог сказать, будет ли смотреть трансляцию глава государства Владимир Путин.

Отметим, на НСК "Олимпийский" уже идут приготовления к дебатам. Ранее штабы кандидатов и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса, который будет в их распоряжении 19 апреля с 9 утра и до полуночи.

Сама встреча кандидатов начнется в 19:00. Ранее стало известно, по каким правилам будут проходить дебаты.


19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля

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Источник:

Интерфакс

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