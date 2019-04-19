Военное освобождение Донбасса: Зеленский озвучил свою позицию

Кандидат в президенты отметил, что идет только на один 5-летний срок

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания он не готов отдать приказ об освобождении оккупированного Россией Донбасса военным путем. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Нет", – ответил Зеленский на вопрос о том, готов ли он отдать приказ о силовых действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс.

Кроме того, во время этого эфира Владимир Зеленский заявил, что идет только на один 5-летний срок и одним из первых внесет закон об импичменте президента. Также он отметил, что хочет "сломать систему" и не собирается через пять лет бежать из страны.

Напомним, недавно в команде Зеленского определили внешний курс Украины. По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

Также ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

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