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Дмитрий Шпенов заявляет о своей победе на 37 округе (Днепропетровская область)

22 июля, 14:41

Своего ближайшего конкурента политик опережает на 1200 голосов


Дмитрий Шпенов заявляет о своей победе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу 37 в Днепропетровской области. 

Политик балотируется как самовыдвиженец. По данным параллельного подсчета голосов, который вела команда Шпенова, он лидиует в округе с отрывом в 1200 голосов. 

На своей странице в Фейсбуке кандидат написал:

"Благодарен своему политическому, но не идеологическому оппоненту Игорю Фартушному за честную и порядочную кампанию. Уверен, что каждый из нас хочет процветания и мира в нашей стране. Сейчас идёт техническая работа по приёму протоколов с участковых комиссий. Надеюсь, что все пройдёт спокойно и в рамках закона. Всех благодарю за поддержу и доверие. Не подведу!", – написал Дмитрий Шпенов.

Дмитрий Шпенов на округе
Дмитрий Шпенов на округе

По данным ЦИК Украины на 14:20, Дмитрий Шпенов занимат первое место, набрав 35,60% голосов. У его ближайшего конкурента Игоря Фартушного – 32.46%. К этому моменту на округе обработано 75.34% голосов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду завершились. В Центральную избирательную комиссию поступают данные с избирательных участков и из окружных комиссий. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подведением окончательных итогов народного волеизъявления и ведет онлайн-хронику.

Напомним, что на выборах 21 июля в Верховную Раду депутаты избирались по мажоритарным округам, а также по спискам политических партий.

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Тег Рада, парламент, Украина, мажоритарка, шпенов, выборы 2019

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Сегодня

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