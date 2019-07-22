Досрочные выборы в Раду: появилась реакция Германии

Берлин обещает и дальше поддерживать Украину, вне зависимости от результатов голосования

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Германия ждет оглашения окончательных результатов внеочередных выборов в Верховную Раду и начала работы нового правительства Украины.

Об этом на брифинге 22 июля заявила официальный представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

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"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ", – сказала спикер правительства ФРГ.

Деммер объяснила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что ни окончательных результатов подсчета голосов, ни отчета наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пока нет.

В то же время, она заверила в том, что поддержка Украины Германией сохранится и в дальнейшем.

Напомним, что сайт "Сегодня" одним из первых сообщил результаты экзит-полов досрочных выборов в Верховную Раду, согласно которым 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Помимо того, по результатам экзит-полов мы опубликовали списки кандидатов в народные депутаты, которые проходят в Верховную Раду IX созыва как по партийным спискам, так и по мажоритарной системе.

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