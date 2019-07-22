Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Досрочные выборы в Раду: появилась реакция Германии

22 июля, 14:15

Берлин обещает и дальше поддерживать Украину, вне зависимости от результатов голосования

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Германия ждет оглашения окончательных результатов внеочередных выборов в Верховную Раду и начала работы нового правительства Украины.

Об этом на брифинге 22 июля заявила официальный представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

Читайте также

"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ", – сказала спикер правительства ФРГ.

Деммер объяснила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что ни окончательных результатов подсчета голосов, ни отчета наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пока нет.

В то же время, она заверила в том, что поддержка Украины Германией сохранится и в дальнейшем.

Напомним, что сайт "Сегодня" одним из первых сообщил результаты экзит-полов досрочных выборов в Верховную Раду, согласно которым 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".


Помимо того, по результатам экзит-полов мы опубликовали списки кандидатов в народные депутаты, которые проходят в Верховную Раду IX созыва как по партийным спискам, так и по мажоритарной системе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, Верховная Рада, парламентские выборы, выборы в парламент , выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Досрочные выборы в Раду: появилась реакция Германии". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

Сегодня, 13:01

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

Выборы в Раду: за кого и как голосовали во Львове

Сегодня, 11:42

По предварительным данным, в городе больше всего фанатов Вакарчука и его партии "Голос"

Антирекорд: явка украинцев на парламентских выборах стала самой низкой в ​​истории страны

Сегодня, 04:20

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году

В ЦИК объяснили низкую явку избирателей на выборах

Сегодня, 11:03

Летний период – это не единственная причина

Канада поздравила украинцев с проведением выборов в Раду

Сегодня, 07:35

В МИД страны заверили, что Оттава будет поддерживать народ Украины

За границей завершилось голосование на выборах в Раду

Сегодня, 07:34

Последний зарубежный участок завершил работу в 6:00 по киевскому времени

Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть

Как есть жареную картошку и не толстеть

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

Зеленский встретился с представителем МВФ: о чем говорили

​Океаны на грани исчезновения

"Моложе всех": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского кальмара

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле

Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь