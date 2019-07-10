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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 154 Ровенская область

10 июля, 23:10

Полный список кандидатов в нардепы на 154-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 154 (Ровенская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аліксійчук Олександр Васильович : народився 6 березня 1981 року в селі Буща Здолбунівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Бернацський Олег Васильович : народився 15 вересня 1969 року в селі Бугаївка Радивилівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична фірма "Адвокат і Закон", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дехтярчук Олександр Володимирович : народився 17 серпня 1971 року в селі Голичівка Корецького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Дубно Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Женевський Сергій Юрійович : народився 13 жовтня 1984 року в селі Плоска Дубенського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Фомальгаут – Галичина", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Плоска Дубенського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Іщук Олександр Сергійович : народився 23 червня 1979 року в селі Демидівка Млинівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ковальчук Володимир Олександрович : народився 28 липня 1982 року в місті Здолбунів Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Здолбунів Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Луценко Ігор Вікторович : народився 10 листопада 1978 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мартинюк Лідія Андріївна : народилася 24 сiчня 1960 року в смт Шевченко-2 Пологівського району Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Поровський Микола Іванович : народився 20 червня 1956 року в селі Заріцьк Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Республіканської Християнської партії, проживає в селі Малий Шпаків Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Республіканська Християнська партія.

Сухляк Владислав Олегович : народився 17 березня 1983 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, комунальне некомерційне підприємство "Здолбунівська центральна районна лікарня" Здолбунівської районної ради, безпартійний, проживає в селі Біла Криниця Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Ткачук Володимир Петрович : народився 5 грудня 1987 року в місті Дубно Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, компанія "Лакі-Лайф", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Дубно Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Щупко Олег Володимирович : народився 20 грудня 1979 року в смт Демидівка Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична фірма "Право Справедливості", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Ровенская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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