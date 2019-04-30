Ждем инаугурации: в команде Зеленского отреагировали на объявление ЦИК результатов выборов

В команде Зеленского отметили, что ждут инаугурацию

Владимир Зеленский с супругой Еленой. Фото: AFP

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на объявление Центральной избирательной комиссией результатов выборов. Свои поздравления с официальными данными голосования опубликовали на странице Команды Зеленского в социальной сети.

"21 апреля 2019 в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Сегодня Центральной Избирательной Комиссией объявлены официальные результаты выборов Президента Украины. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. А значит мы официально победили во втором туре выборов Президента Украины!" – написали в соцсети и подытожили:"Ждем инаугурацию!"

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В начале заседания члены ЦИК огласили результаты по итогам голосования в областях Украины и данные были внесены в общий протокол Центризбиркома по результатам голосования.

Протоколы с окончательными результатами подсчетов голосов подписали представители кандидатов в президенты в ЦИК.

Итого, согласно итоговым подсчетам:

за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;

за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

Как сообщалось, 26 апреля в ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования всех окружных избирательных комиссий с территориальных избирательных округов.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

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