Песков о победе Зеленского: Выбор украинского народа очевиден

Песков отметил, что "уважает выбор украинского народа, тем более он был очевиден"

Фото: сайт Кремля

Некорректно говорить о признании или непризнании Россией победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы же с самого начала говорили, что мы уважаем выбор украинского народа. И очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят. Кстати говоря, нам вместе с вами нужно дождаться официального объявления украинского ЦИКа, который должен, вроде бы, сегодня объявить официальные результаты. Это все-таки до сих пор не было сделано", – сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли заочная дискуссия президента РФ Владимира Путина и Зеленского подтверждением того, что РФ признала выборы в Украине.

По его мнению, "говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно, мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден".

Будет ли работать президент РФ Владимир Путин с Владимиром Зеленским после его победы на выборах президента Украины, зависит от действий будущего главы украинского государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле ждут конкретных действия и заявлений от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, а пока делать выводы о возможных контактах между президентами – преждевременно.

А тем временем в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

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