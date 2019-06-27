Кандидаты в депутаты презентовали свои программы

Политики встретились с избирателями, обсудив наиболее острые проблемы

Кандидаты в народные депутаты сегодня презентовали свои программы и советовались с избирателями, на что следует обратить внимание в регионах. В частности, говорили о том, как быстро отремонтировать дороги, возродить промышленность Донбасса и украинское село.

Вадим Новинский, кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" в Мариуполе представил общественности план развития города и рассказал о своих приоритетах в парламенте.

Новинский заявляет: команда мэра Вадима Бойченко уже сделала многое для горожан, и есть что улучшать. Городу необходимы новые университеты, больницы, набережная, а еще много скверов и парков, которые станут частью большого экологического проекта. Мариуполь, хоть и промышленный город, может стать экологически чистым. И первоочередная задача в парламенте – всячески способствовать возвращению мира на Донбассе.

"В нашей команде – люди, которые каждый день решают насущные проблемы украинцев, каждый день, лицом к лицу. И жители городов им доверяют. Мы хотим мира, хотим возрождения промышленности, экономического развития. Хотим, чтобы деньги, которые зарабатываются, оставались в городах, чтоб их не тратили центральные киевские чиновники. Вместе к победе, вместе к миру!" - говорит Вадим Новинский, кандидат в народные депутаты в 57 одномандатном округе.

Запретить продажу сельхозяйственных земель иностранцам, а у украинцев покупать ее по рыночной цене в государственный земельный банк призвал сегодня Олег Ляшко, общаясь с избирателями на Киевщине. Ляшко говорит: фермеры, с которыми ему пришлось пообщаться, против открытия рынка земли. Ведь уверены – они не составят конкуренции иностранцам. После инвентаризации свободных участков землю Олег Ляшко предлагает сдавать в пожизненную аренду фермерам. А в дополнение создать для них льготную систему налогообложения и выдавать им дешевые кредиты.

"Сколько лет вы на ферме работаете?", – спрашивает Олег Ляшко у местной жительницы. "20 лет". "Что вы скажете по поводу продажи земли?" "Это очень плохо". "Продажа земли убьет село окончательно. Вместо продажи земли коров в деревню вернуть надо. Вот коровники новые строятся, и так в каждом селе должны строиться. В украинских селах коровники должны строиться, а не в Польше, во время заработков. И вместо продажи земли государственной политикой должно стать восстановление животноводства, 5000 гривень дотации на корову нужно давать, чтобы не была копеечная цена на молоко," – добавляет кандидат в народные депутаты Олег Ляшко.

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Привлечь дешевые зарубежные кредиты и ускорить строительство качественных дорог в Украине призвала Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" подписала меморандум о сотрудничестве с профессиональными объединениями транспортников Украины. Тимошенко заявляет: необходимо добиваться уменьшения налогового давления на транспортную отрасль.

"Нам нужно привлечь и инвесторов, и инвестиции, и кредитные ресурсы для того, чтобы полностью модернизировать все транспортные средства, которые есть сегодня в Украине, и поставить их на современный эффективный уровень. Потому что Украина – это часть крупных европейских коммуникаций . Мы часть большого сообщества транспортников Европейского континента," – заявила кандидат в народные депутаты Украины Юлия Тимошенко.

Кандидат в народные депутаты Борис Колесников сегодня находился с рабочей поездкой в ​​Донецкой области. Он заявляет, что люди перестанут оставлять маленькие городки и деревни, когда там появятся новые предприятия, а значит – и рабочие места. По словам политика, восстановление инфраструктуры, в частности дорог и водопроводов, даст мощный сигнал инвесторам вкладывать деньги в Донбасс. Это позволит модернизировать промышленность и производство, и конкурировать с зарубежными компаниями. Пока же украинские предприниматели находятся в менее выгодных условиях.

"Сегодня - 5 лет, как была подписана экономическая ассоциация с Евросоюзом, которая полностью уничтожила пищевую промышленность Украины и сельское хозяйство. Да, должна быть свободная конкуренция. Но тогда вы же обеспечьте селянам кредиты, такие, как получают в Польше под 2,5 процента. Еще и государство списывает. Необходимо обеспечить мелиорацию, подводя воду. Тогда наши садоводы будут действительно работать в нормальных условиях, тогда будет настоящая конкуренция и борьба за качество", – заявил Борис Колесников, кандидат в народные депутаты в 49 одномандатном округе.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

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