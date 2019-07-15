Выборы в Раду-2019: в Госпогранслужбе назвали число прибывших наблюдателей
Пограничники ждут в неделю перед досрочными выборами резкого увеличения въезда наблюдателей
В Украину прибыли уже более двух сотен представителей иностранных государств для наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду, до которых осталось меньше недели.
Об этом в эфире украинского телевидения заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, отметив, что о точном количестве наблюдателей говорить пока рано, ведь процесс их регистрации в Центральной избирательной комиссии продолжается.
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Демченко отметил, что ЦИК передает пограничникам списки наблюдателей, по которым и осуществляется их оформление на въезд.
"Я думаю, что мы увидим в течение этой недели уже более массовый въезд наблюдателей в Украину, и тогда уже можно будет говорить или сравнивать эти цифры с предыдущими выборами", – сказал он.
По словам представителя Госпогранслужбы, основные усилия сотрудников ведомства сосредоточены на усиленном контроле на пунктах пропуска. За прошедшие сутки в Украину прибыли около 10 иностранных наблюдателей.
Напомним, парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.
Напомним, что по состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1355 официальных наблюдателей.
Кроме того, как мы уже сообщали, 15 июля истекает срок для того, чтобы изменить свое место голосования на досрочных парламентских выборах.
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