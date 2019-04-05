Будьте мужиком: Порошенко напомнил Зеленскому о приглашении на дебаты

Глава страны призвал Зеленского не прикрываться никем

Будьте мужиком: Порошенко напомнил Зеленскому о приглашении на дебаты 2019-04-05T01:03:00+03:00 Новости Глава страны призвал Зеленского не прикрываться никем





Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Об этом говорится в ролике, который появился на странице главы государства в Facebook.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду! ", – говорится в сообщении главы государства.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В свою очередь Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия. Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Также в США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского. Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Будьте мужиком: Порошенко напомнил Зеленскому о приглашении на дебаты". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.