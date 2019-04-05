Будьте мужиком: Порошенко напомнил Зеленскому о приглашении на дебаты
Глава страны призвал Зеленского не прикрываться никем
Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Об этом говорится в ролике, который появился на странице главы государства в Facebook.
"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду! ", – говорится в сообщении главы государства.
Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.
В свою очередь Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия. Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".
Также в США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского. Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.
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