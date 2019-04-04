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Украина выбирает президента: главное за 4 апреля

Сегодня, 21:56

Порошенко и Зеленский договариваются о дебатах, в ЦИК обработали 100% электронных протоколов

Украина выбирает президента: главное за 4 апреля Новости Порошенко и Зеленский договариваются о дебатах, в ЦИК обработали 100% электронных протоколов

Владимир Зеленский и Петр Порошенко договариваются о дебатах перед вторым туром президентских выборов. Более того, глава государства по требованию оппонента согласился не только принять участие в дебатах на "Олимпийском", но и пройти тест на алкоголь и наркотики.

Но такая встреча на стадионе расходится с законом о выборах президента и с нормой о дебатах. Согласно документу, речь о них можно вести только после объявления официальных результатов Центризбиркома. Их еще нет. Дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем голосования с 19 до 22 часов. То есть 19 апреля. И обязательно в помещении общественного вещателя.

"Закон о выборах президента определяет дебаты с одной стороны как форму агитации, с другой, как специфическую форму дебатов в соответствии с 62 статьей. Поэтому подчеркиваю, что это могут быть совершенно разные формы. Как одно, так другое. Еще раз повторяю, официальная позиция ЦИК будет, вы с ней познакомитесь на сайте ЦИК", – сказал Евгений Радченко, заместитель председателя ЦИК.

Пока официальной позиции ЦИК нет, в "Общественном" заявили – трансляцию обеспечить готовы. Но предупредили – речь идет о немалых деньгах на аренду стадиона.

В штабе Петра Порошенко уже подтвердили готовность заплатить половину стоимости аренды из избирательного фонда. И даже отчитаться за каждую копейку. Этого же ждут и от Владимира Зеленского. А еще пошли в контрнаступление, предлагают кандидатам уже завтра утром сдать анализы.

"Петр Порошенко завтра утром в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский, собственно говоря, сам выбрал для проведения дебатов. Для сдачи всех необходимых анализов, это, безусловно, личное и важное решение Порошенко согласиться идти на стадион", – сказал Олег Медведев, представитель избирательного штаба Петра Порошенко.

В Нацполиции, в свою очередь, заявили, если решение о дебатах примут, правоохранители готовы обеспечить порядок.

В самом же НСК "Олимпийский" на запрос "Сегодня "ответили: пока не могут точно назвать возможной даты проведения дебатов, но пообещали на днях провести официальную пресс-конференцию.


Отметим, в ЦИК обработали все 100% электронных протоколов. Утром поступили данные из последней ОИК, где на одном из участков комиссия в течение трех дней не могла собраться чтобы подписать документы.

Между тем в Центризбирком из округов продолжают активно привозить бумажные протоколы с мокрыми печатями. Поток людей не останавливается уже второй день.

От того, как быстро ЦИК успеет обработать бумаги от всех округов, зависит, когда объявят окончательный официальный результат. Пока этого не сделают, украинцы, которые живут не по прописке, не могут временно изменить место голосования во втором туре.

Если второй тур назначат на 21 апреля, то временно изменить место голосования можно будет до 15 апреля включительно.

Перед первым туром у всех желающих было почти 3 месяца, чтобы пройти процедуру. И проголосовать не по прописке изъявили желание 315 000 граждан.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, Порошенко, ЦИК, Зеленский

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