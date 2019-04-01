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ЦИК: Давления на военнослужащих в ООС во время голосования не было

Сегодня, 10:54

Также не подтвердились опасения относительно применения админресурса

Фото: AFP
ЦИК: Давления на военнослужащих в ООС во время голосования не было //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/12f/c51/5ca12fc5106d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/12f/c51/5ca12fc5106d2.jpg Новости Также не подтвердились опасения относительно применения админресурса

В зоне проведения операции Объединенных сил голосовали без применения давления и применения административного ресурса. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга в Киеве.

"Все участки, которые находятся в зоне разграничения и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих Объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в абсолютном большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет", – отметил Радченко. 

По его словам, также не подтвердились опасения относительно применения админресурса и давления на военнослужащих во время голосования. 

"Есть два абсолютных лидера – так же, как и по всей Украине, поэтому все рассказы о админресурсе, возможное давление на военнослужащих, безосновательны", – подчеркнул он. 

А пока вся Украина вчера переживала самое важное политическое событие весны и выбирала нового президента, команда "Сегодня" буквально соединила между собой континенты и развернула свои студии по всему миру. При этом ведущие и журналисты "Сегодня" не просто держали руку на пульсе избирательного процесса в Австралии, Бельгии, Франции, США и Канады, но и сами проголосовали на зарубежных участках

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Тег выборы, голосование, ООС, выборы 2019

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УНН

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