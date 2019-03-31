Как голосовали на фронте: солдаты заполняют бюллетени и возвращаются в бой
Пункты голосования кое защищены мешками с песком, окна забиты фанерой
На фронте тоже выбирают президента. Причем активность – не меньшая, чем на мирных территориях. Пункты голосования кое защищены мешками с песком, окна забиты фанерой. Всего в зоне Операции объединенных сил 79 избирательных участков: 14 – в Луганской области и 65 – в Донецкой области. Солдат подменяют на передовой, они заполняют бюллетени, а затем возвращаются в бой.
Молодые и не очень, в одиночку и целыми семьями. Жители прифронтовой Марьинки идут на избирательный участок. Он расположен в полукилометре от передовой. Избиратели здесь больше боятся не пуль, а того, что их голос может снова потеряться.
Флаги, праздничные вышиванки, фото с Шевченко – на память. Такое впечатление, что войны здесь уже и нет.
Сегодняшнее голосование большинство марьинцев воспринимают, как праздник. И это не просто пафосные слова. Последний раз выборы в Марьинке проходили почти десять лет назад. И сейчас люди здесь очень радуются тому, что у них снова есть право выбирать.
"Для нас это праздник! Спасибо большое! Потому что и вправду было обидно в 2014 году. Потому что мы Украина, а нашего мнения никто не спрашивает!", – говорят местные жители.
В 14-15 годах многие из жителей покинули город, спасаясь от войны. И сейчас, по словам членов избирательных комиссий, люди специально приехали домой – чтобы проголосовать.
Кроме пяти обычных избирательных участков, в Маринке сегодня работает еще одна – специальная. Здесь голосуют военные. Выбирают быстро – чтобы успеть к сумеркам. По состоянию на 14 часов проголосовало 70% личного состава.
Для Ольги это – первые выборы в Украине. Она родилась и жила в Челябинске, была гражданкой России. Говорит – после аннексии Крыма поняла, что ее страна поступает неправильно. И приехала защищать Украину.
"Здесь мы все-таки сами выбираем президента, сами решаем, кто будет главой государства. А там, выборы в Российской федерации, в них никто не верит, на самом деле", – говорит военнослужащий ВСУ Ольга Симонова.
Сразу же после голосования Ольга и ее собратья вновь заступили на боевые посты.
Армия, как и обещала, делает все, чтобы выборы в прифронтовой Марьинке и других городах прошли спокойно.
Напомним, в Украине завершилось голосование на выборах президента Украины. В 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки. А социологи обнародовали экзитполы.
По предварительным данным Национального экзитпола, по состоянию на 18:00 наибольшую поддержку избирателей – 30,4% – получил Владимир Зеленский. Также, по данным экзитпола, во второй тур выходит действующий президент Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8% избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, получившая 14,2% голосов.
Далее по предпочтениям граждан расположились Юрий Бойко (9,8%), Анатолий Гриценко (7,1%), Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%) и Руслан Кошулинский (1,8%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.
Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник , 1 апреля, читайте итоговый материал.
Кроме того, ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы – какими были рекордные явки и результаты.
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