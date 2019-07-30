ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

Центральная избирательная комиссия в настоящее время приняла оригинальные протоколы 198 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе на внеочередных выборах народных депутатов.
Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.
В заседании комиссии объявлен перерыв.
В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.
ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
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