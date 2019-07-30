/ Фото: AFP

ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-07-30T00:40:00+03:00 Новости В заседании комиссии объявлен перерыв

Центральная избирательная комиссия в настоящее время приняла оригинальные протоколы 198 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе на внеочередных выборах народных депутатов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

В тренде ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

В заседании комиссии объявлен перерыв.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама