Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В "Оппоблоке" заявили о попытке оппонента "украсть победу" в 105 округе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 2019-07-29T20:43:00+03:00 Новости В политсиле сообщили, что Сергей Медведчук пытается сорвать выборы

Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Медведчук пытается сорвать выборы в 105 округе в Счастье Луганской области, где победила кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба этой политсилы.

Отмечается, что Медведчук обратился в Луганский окружной админсуд, который расположен в Северодонецке, с требованием признать недействительным и отменить протокол окружкома № 105 об итогах голосования.

Он также требует признать действия комиссии по установлению результатов выборов противоправными, добавили в "Оппозиционном блоке".

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"Сейчас Медведчук и его команда пытаются украсть законную победу представительницы "Оппозиционного блока" и лишить жителей Луганщины возможности иметь в Верховной Раде своего законно избранного представителя", – говорится в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что в 105 округе победила Гриб, а второе место занял Медведчук. По инициативе последнего на избирательном участке № 405 проводился пересчет голосов, но в итоге первоначальные результаты подтвердились.

25 июля Новоайдарский райсуд рассмотрел иск Медведчука к участковым избирательным комиссиям № 404 и № 406, который просил суд установить массовые нарушения на избирательных участках во время подсчета голосов, а также несоблюдение процедур, установленных законом. В итоге суд отказал ему в удовлетворении его требований.

Подсчет голосов в 105 округе закончился под утро 26 июля – с отрывом почти в четыре сотни голосов победила Гриб. Процесс подсчета удалось сдвинуть с места только после вмешательства Центральной избирательной комиссии – ЦИК заменила часть членов Окружной избирательной комиссии.

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