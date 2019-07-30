Еще почти полсотни кандидатов ЦИК признала избранными народными депутатами

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады еще 49 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-слуба ЦИК.
"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", – говорится в сообщении.
Таким образом всего ЦИК признала избранными 84 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах.
Ранее сообщалось, что сегодня Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий.
Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.
ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
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