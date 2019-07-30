Всего ЦИК признала избранными 84 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Еще почти полсотни кандидатов ЦИК признала избранными народными депутатами https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%A6%D0%98%D0%9A https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%A6%D0%98%D0%9A 2019-07-30T20:39:00+03:00 Новости Всего ЦИК признала избранными 84 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады еще 49 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-слуба ЦИК.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", – говорится в сообщении.

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Таким образом всего ЦИК признала избранными 84 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах.

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Ранее сообщалось, что сегодня Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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