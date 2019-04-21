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Голосование во втором туре выборов: появились новые данные по нарушениям в Киевсой области

Сегодня, 16:24

Наблюдатели ОПОРЫ перечислили основные нарушения, которые зафиксировали на территории региона

Фото: AFP

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщили о новых инцидентах в ходе голосования в Киевской области во втором туре выборов президента

В частности, в Василькове мужчина проголосовал в кабинке для избирателей, а потом, за столом выдачи бюллетеней, помог проголосовать своей матери. 

"Получив бюллетени для голосования, мужчина совершил свое волеизъявление в кабинке. Затем вышел и за столом, где выдавали бюллетени, помог проголосовать своей матери. По словам наблюдателя, он поставил галочку в ее бюллетене. О нарушении наблюдатель сообщила голову участковой избирательной комиссии. В комиссии, в свою очередь, отметили, что избиратели не предупреждали о недееспособности и о том, что женщина не может проголосовать самостоятельно. Наблюдатель составила акт о нарушении. Также сообщила об инциденте работнику правоохранительных органов", – говорится в сообщении на сайте ОПОРЫ.

В Барышевском районе на участке №320008 избиратель, зайдя в кабинку для голосования, обнаружил там заполненный избирательный бюллетень. Глава участковой избирательной комиссии хотел бросить его в урну, однако его предупредили о нарушении и бюллетень погасили.

Также в Броварах на одном из участков избиратель после голосования снимал себя и свой бюллетень на видео, пытаясь прикрыть пальцем отметку.

При этом наблюдатели продолжают фиксировать и несоответствие обустройства избирательных участков техническим требованиям. В частности, в селе Заря Броварcкого района на избирательном участке, который находится в фельдшерском пункте, кабинки для голосования расположены в одной комнате, а выдача бюллетеней происходит в другой, в ней же находятся и урны для бюллетеней. 

Фото: oporaua.org
Фото: oporaua.org

Фото: oporaua.org
Фото: oporaua.org

Также зафиксированы и процедурные нарушения – в Макарове на одном из участков бюллетени избирателям выдает только один член комиссии.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Напомним, что ранее ЦИК озвучила предварительные данные по явке избирателей в столице и Киевской области по состоянию на 15:00.

Также мы сообщали, что в Киеве наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках.

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Тег выборы, нарушения, бюллетени, голосование, киевская область, опора

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Сегодня

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