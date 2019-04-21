Второй тур выборов президента: появились новые данные по явке в Киеве и области

По предварительным данным, явка избирателей по Киеву на 15:00 составила 46,26%, по области – 47,65%

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) озвучили явку избирателей по столице и Киевской области области по состоянию на 15:00.

Так, в Киеве явка по состоянию на 15:00 составила 46,26%. Эти данные не окончательные, так как из 13 территориальных избирательных округов в столице данные обработаны только по восьми.

Скриншот с cvk.gov.ua

В Киевской области явка избирателей составила 47,65%. Согласно данным ЦИК, из девяти территориальных избирательных округов данные поступили пока что из пяти.

Скриншот с cvk.gov.ua

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Напомним, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве.

Также мы сообщали, влияет ли хорошая погода на явку избирателей.

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