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Второй тур выборов президента: появились новые данные по явке в Киеве и области

Сегодня, 16:04

По предварительным данным, явка избирателей по Киеву на 15:00 составила 46,26%, по области – 47,65%

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) озвучили явку избирателей по столице и Киевской области области по состоянию на 15:00.

Так, в Киеве явка по состоянию на 15:00 составила 46,26%. Эти данные не окончательные, так как из 13 территориальных избирательных округов в столице данные обработаны только по восьми.

Скриншот с cvk.gov.ua
Скриншот с cvk.gov.ua

В Киевской области явка избирателей составила 47,65%. Согласно данным ЦИК, из девяти территориальных избирательных округов данные поступили пока что из пяти.

Скриншот с cvk.gov.ua
Скриншот с cvk.gov.ua

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Напомним, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве. 

Также мы сообщали, влияет ли хорошая погода на явку избирателей.


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Тег Киев, выборы, голосование, киевская область, явка

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