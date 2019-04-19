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Как прошли дебаты между Порошенко и Зеленским: яркие фото эмоций кандидатов

Сегодня, 21:10

Эмоции кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского во время выступлений были накалены, кандидаты были очень эмоциональны

Дебаты нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" завершились.

Дискуссия была насыщенной и не лишена эмоций. Как прошли дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским смотрите и читайте на сайте "Сегодня".

По прибытию на НСК "Олимпийский" Петр Порошенко перешел на сцену к Владимиру Зеленскому. Кандидаты пожали друг-другу руки.

В частности, Петр Порошенко и Владимир Зеленский обменялись колкими вопросами и обвинениями. Президент назвал оппонента "котом в мешке, оберткой" и заявил, что Владимир Зеленский не сможет руководить страной и армией.

В свою очередь Владимир Зеленский ответил, что у Петра Порошенко есть много достижений. Но все же обвинил президента в том, что коррупционеры не ответили перед законом, что война не закончена и что виновные в расстрелах на майдане не сидят в тюрьме. 
"Медреформа – как она может быть, если нет условий в больницах, нет нормальных зарплат у врачей и доступных лекарств – какая это нафиг реформа? ", – отметил Зеленский.

Петр Порошенко в заключительном слове отметил: "Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. И 22-го жизнь будет продолжаться и мы должны будем объединиться, чтобы вместе защищать страну. Главное – не потерять страну".

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Тег президент, Порошенко, Олимпийский, кандидаты, дебаты, Зеленский, эмоции, нск олимпийский, дискуссия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

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