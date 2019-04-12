Кучма объяснил, почему на дебатах избирателям будет интереснее послушать Зеленского

За Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет, говорит экс-президент

Фото: facebook.com/sluga95.

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма считает, что на дебатах кандидатов на пост президента избирателям будет интереснее послушать шоумена Владимира Зеленского, поскольку о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет.

"Это дело (дебаты – Ред.) кандидатов в президенты, потому что они принимают решение – быть или не быть дебатам. Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за пять предыдущих лет", – сказал Кучма журналистам в Днепре.

По его словам, во времена избирательной кампании в первом туре президентских выборов "мы всё видели и всё слышали".

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, в первую очередь будут слушать второго кандидата – Владимира Зеленского, их всех, как я понимаю, интересует его личность", – добавил второй президент Украины.

Напомним, политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе, и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.

Также сообщалось, что НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. На спортивной арене заявили, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля.

Больше о подготовке к дебатам кандидатов читайте на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".

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