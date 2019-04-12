Новый язык дипломатии: после "дебатов" Порошенко с Зеленским соцсети взорвались

В соцсетях бурно отреагировали на разговор кандидатов в президенты во время прямого эфира

Фото: Сегодня

Телефонный разговор кандидатов в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского в прямом эфире одного из украинских телеканалов вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Известные блогеры, лидеры общественного мнения и рядовые пользователи сети прокомментировали увиденное. Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные сообщения в соцсетях.

Так, известная телеведущая Анжелика Рудницкая выразила мнение, что в таком стиле, который в разговоре использовал один из кандидатов, международные переговоры от имени великой страны вести будет довольно сложно.

В свою очередь, волонтер, ветеран боев на Донбассе Мирослав Гай поделился анекдотом, вспомнив слова Порошенко на предложение Зеленского провести дебаты на "Олимпийском", когда глава государства ответил – "стадион так стадион".

А известный журналист Виталий Сыч назвал "чудом" появление действующего президента в студии канала, где благожелательно относятся к его конкуренту и беспощадно критикуют главу государства.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате и месту дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – считаются просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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