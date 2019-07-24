На 115-м округе во Львовской области офицер уступает кандидату от партии "Голос"

Разрыв между кандидатом и ее ближайшим оппонентом составил более 8%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 115 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от партии "Голос" Наталья Пипа с 30,01% (25 242 голоса). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец, офицер Юрий Михальчишин - за него отдали голоса 21,73% избирателей (18 276 голоса).

Напомним, Пипа Наталья Романовна родилась 12 октября 1983 в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Лучший Сихов", беспартийнaя, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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