В Луганской области на округе №114 назван лидер "битвы самовыдвиженцев"

Лидер избирательной гонки набрал более 43% голосов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 114 в Луганской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался самовыдвиженец Сергей Шахов с 43,02% (20 538 голосов). На втором месте в этом округе оказался другой самовыдвиженец Валерий Мошенский – за него отдали голоса 24,91% избирателей (11 892 голоса).

Напомним, Шахов Сергей Владимирович родился 7 мая 1975 года в поселке Саяк города Балхаш Джезказганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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