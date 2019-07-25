На 142-м округе в Одесской области нардеп-самовыдвиженец Киссе опередил кандидата от "Слуги народа" Плохого

Разрыв между кандидатами составил около 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 142 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Антон Киссе с 28,58% (17855 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Руслан Плохой – за него отдали голоса 23,37% избирателей (14601 голоса).

Напомним, Киссе Антон Иванович родился 10 октября 1958 года в селе Евгеновка Тарутинского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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