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На 150-м округе в Полтавской области "слуга народа" опередил нардепа-самовыдвиженца

25 июля, 17:38

Разрыв между первым и вторым местом составил около 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 150 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан с 42,54% (30 892) голосов. На втором месте в этом округе оказалась нардеп-самовыдвиженец Константин Жеваго – за него отдали голоса 23,72% избирателей (17 226). 

Напомним, Мовчан Алексей Васильевич родился 12 февраля 1994 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель начальника отдела управления проектами и программами, ГП "Прозорро.Продажи", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, Полтавская область, мажоритарный округ, результаты выборов

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Сегодня

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