На 16 округе в Винницкой области самовыдвиженец Вацак опережает кандидата от "Слуги народа" Томляк

Разрыв между кандитатами составляет более 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №16 в Винницкой области, при подсчитанных 39,58% протоколов, лидирует самовыдвиженец Геннадий Вацак с 31,50% (6320 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидат от партии "Слуга народа" Таиса Томляк – за нее отдали голоса 25,39% избирателей (5114 голосов).

Напомним, Вацак Геннадий Анатольевич родился 9 февраля 1972 года в городе Могилев-Подольский Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, директор департамента маркетинга ООО "Кондитерский дом "Вацак", беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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